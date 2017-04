Paraquedistas – Editorial

Toda vez que se aproxima uma eleição para deputado começam as especulações por futuros candidatos e os nomes vão aparecendo aos poucos. A última eleição para deputado foi um desastre para Poços, não conseguimos nenhum representante da terra. Uns dizem que deputado não tem importância, outros já acham que é fundamental para conseguir recursos. Um dos problemas que os nomes da terra enfrentam são os chamados candidatos “paraquedistas”. Para quem não sabe, candidato “paraquedista” é aquele que consegue voto, às vezes, sem ao menos ter colocado os pés na cidade. Eles conseguem votos através de instituições religiosas, grupos setorizados e até mesmo do trabalho de alguns amigos ou parentes. E estes votos fazem muita falta para eleger alguém comprometido com a cidade. Se o eleitor parasse para raciocinar estes candidatos seriam

banidos da eleição. Raramente eles atendem ou defendem interesse local. Não são comprometidos com a cidade e aparecem só mesmo de quatro em quatro anos. Mas isto é inevitável, o candidato da terra tem que se esforçar ao máximo em levar ao eleitor esta dificuldade e tentar de todas as maneiras entrar em outros territórios. Nós temos a convicção de que com deputado para nos defender as coisas já são difíceis, sem, é quase impossível.