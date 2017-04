Partidos – Editorial

A pergunta é simples: você confia em algum partido político brasileiro? Não temos nenhuma pesquisa neste sentido para divulgar. Mas depois destas delações e da operação Lava Jato é muito difícil encontrar alguém que tenha sim como resposta. Mas será que não salva ninguém mesmo? Dificilmente. E o motivo é também muito simples: o esquema polí- tico que funciona no país leva os partidos para este caminho, o da negociata. Como mudar isto? Só vemos um caminho, participação da política. Ficar sentado confortavelmente na poltrona com o controle remoto na mão selecionando notícia não vai mudar em nada os nossos governos. Quem você conhece hoje que tem interesse na carreira política? É muito mais fácil achar quem queira fazer concurso público. Então, a participação na política é fundamental para que as mudanças sejam implementadas, caso contrário os interesses setorizados terão mais influência do que a sociedade. Votar é muito pouco, é preciso participar e engajar mais nas coisas públicas.