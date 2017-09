Pesquisar e Criar

Há algum tempo temos percebido a falta de critério de pessoas, entidades públicas e privadas em passar à população informações que, produzidas, não condizem com o enorme acervo de que dispõe as diversas bibliotecas de Poços de Caldas sobre a história e memória locais, uma vez que surgem truncadas seja em relação aos personagens, datas e locais históricos.

E isso temos visto com frequência nos jornais “releases”, relatos, “site” de órgãos públicos (no caso a prefeitura), jornais e entrevistas em que os dados e fatos históricos são truncados ficando ao sabor de quem interpreta e repassa ao leitor.

Na maioria das vezes alguém falou para alguém e esse alguém não sabe o quê ou quem? Ouviu, mas não leu. Leu e copiou, mas não entendeu.

Vai saber, não é? Mas história não é fofoca.

Daí a contrariedade dos pesquisadores, historiadores e memorialistas que, com seriedade, dedicação e conhecimento têm – no decorrer dos anos – escrito sobre a história de Poços de Caldas e Minas Gerais.

Com muita certeza e segurança podemos afirmar que autores como Pedro Sanches de Lemos, Homero Ottoni, Mário Mourão, Benedictus Mário Mourão, Carlos da Maia, Carlos Érrico Neto, Gaspar Eduardo de Paiva, Luís Nassif, Luiz Roberto Judice, Nilza Botelho Megale, Maria José de Souza-Tita, e aqueles mais novos como a Luciana Valim, Jussara Maricci, Stélio Marras, pesquisadores que publicaram suas dissertações de mestrado e teses de doutorado proporcionando a todos nós entender a história local à luz de farta documentação existente nos arquivos do Museu Histórico, no arquivo municipal e, também, em arquivos no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Campanha, Ouro Preto e outras localidades.

Outro aspecto, de ordem conceitual, técnica e ética a ser considerado é o fato de – em grande parte das vezes – aqueles que escrevem para jornais, revistas e ou outro tipo de veiculo de comunicação não mencionam a fonte ou as fontes consultadas. Tomam como seus os textos alheios, contrariando as normas do direito autoral.

Mais um ângulo de tudo que observamos é o fato de pessoas ou entidades se apropriarem de projetos já realizados e apresentarem como seus. E, depois, darem publicidade e alardearem com se “pais da criança” fossem.

Isso tem um nome: plágio. Apropriação indevida. Não custa nada mencionar a fonte ou fontes consultadas. Quem faz a pesquisa gasta tempo e recursos para conseguir as informações e, depois, publicar o livro.

Certamente, acreditamos, aqueles que tiveram uma formação universitária sabem das normas técnicas para a citação das fontes, na produção de textos, sejam eles artigos, monografias e dissertações e teses.

Finalizando, cito a frase abaixo de autoria de Emília Freire, jornalista, escritora e pesquisadora do Rio de Janeiro:

Para você, pessoa CTRL C/CTRL V, eu desejo fortemente que encontre e desenvolva suas próprias habilidades ou, pelo menos, reconheça, admire e aproveite as criações alheias sem tomá-las para si. Dê um CTRL Z nas cópias mal feitas que você espalhou por aí e mostre a que veio, o que tem de original e interessante para compartilhar com o mundo!

Hugo Pontes é professor, poeta e jornalista