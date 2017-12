Piloto de paraglider morre em acidente na serra S.Domingos

Poços de Caldas, MG – O experiente e conhecido piloto de paraglider Paulo Sérgio Trevisan, 60 anos, faleceu neste sábado (16) à tarde em decorrência de um acidente na serra São Domingos, durante um voo. Testemunhas contaram que o equipamento de Trevisan, mais conhecido como “Baiano”, entrou com colapso duas vezes antes da queda.

O acidente aconteceu por volta das 15h. Pessoas que estavam na rampa de voo livre relataram que o piloto estava entre 120 e 150 metros de altura quando uma corrente de vento fez com que ele perdesse o controle do paraglider. Trevisan ainda teria conseguido diminuir a altitude, quando novamente voltou a ter problemas com o equipamento. Em uma última tentativa ele tentou acionar o equipamento reserva de segurança, mas não conseguiu, caindo de uma altura aproximada de 50 metros.

A região em que ocorreu a queda é íngreme e de difícil acesso, o que dificultou a chegada das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e de socorro do Samu. De acordo com o sargento Domingues, da 1ª Cia Independente de Bombeiros Militar, foi feita uma escalada de 90 metros, mata adentro, da estrada do Cristo até o ponto em que estava a vítima. Quando a equipe chegou, Trevisan encontrava-se inconsciente e com quadro de parada cardiorrespiratória. Ele recebia atendimento de um médico, que também é piloto de paraglider e estava na rampa no momento do acidente.

Depois de imobilizado, o piloto foi levado até a estrada e de lá encaminhado pelo Samu para a Santa Casa, onde faleceu.

Paulo Trevisan era casado e deixa duas filhas. Como ambas residem do exterior, a família decidiu que o sepultamento acontecerá quarta-feira, dia 20, para que elas tenham tempo de chegar a Poços. O piloto era muito querido entre os praticantes de voo livre e se dedicava ao esporte há mais de 40 anos. Umas das rampas de Poços, conhecida como rampa do Baiano, tem esse nome em sua homenagem.

ADRIANA RODRIGUES

adriana.mantiqueira@gmail.com