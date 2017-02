Polícia procura autor de sequestro

Poços de Caldas, MG – Apontado como autor do sequestro de dois jovens, na noite de sexta (24), Reinaldo Paraíso Corrêa está foragido e é procurado pela polícia em toda a região. De acordo com o delegado Hernanni Perez, trata-se de uma pessoa perigosa, violenta e que está armada. Paraíso, como é conhecido, é foragido da justiça e tem passagens por roubo, extorsão, porte de arma e estupro.

O casal de 23 e 27 anos permaneceu refém do autor por cerca de sete horas. As vítimas foram abordadas em um local ermo do bairro Jardim Bandeirantes, colocadas no porta-malas de um carro, que rodou pela cidade. Elas contaram ter sido amarradas e desamarradas por algumas vezes, submetidas a ameaças, constrangimentos e torturas psicológicas.

Depois de liberar as vítimas, o sequestrador fugiu levando R$210, os celulares delas e o carro, um Citroen C3.

Sábado (25), o delegado, em companhia dos investigadores Romualdo e Joel, descobriu, através do rastreador do celular de uma das vítimas, que Paraíso estava com o carro roubado em uma plantação de café que fica às margens de rodovia que liga Poços a Palmeiral. A equipe foi até o local onde encontrou o carro e o suspeito. Ao perceber que tinha sido localizado, Paraíso pegou a arma e fugiu através de uma mata.

No carro a polícia achou os celulares e algumas roupas deixadas para trás pelo autor. Na tentativa de abordagem foram disparados dois tiros pelos policiais mas não se sabe se algum deles chegou a atingir o suspeito.

Por se tratar de uma pessoa bastante perigosa a polícia divulgou à imprensa uma foto de Paraíso e pede que qualquer informação que possa auxiliar em sua localização seja passada aos órgãos de segurança através dos telefones 197, 190 ou 181.