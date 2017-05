População poços-caldense e representantes do Legislativo

Peço licença para contra-argumentar alguns fatos pertinentes ao que foi explicitado na sessão da Câmara dos Vereadores de Poços de Caldas em 25/04/2017 pelo vereador Ricardo Sabino dos Santos. Ricardo da Zélia: assim o vereador foi nomeado durante todo o período eleitoral, sendo inclusive este seu nome na urna. A minha luta enquanto feminista sempre foi de desmistificar a construção histórica machista da superioridade do masculino frente ao feminismo, do hétero frente ao homossexual, enfim, toda essa construção binária de parâmetro comparativo de certo e errado. Quando assisti à fala do vereador na última sessão da Câmara falando sobre “ideologia de gênero” me lembrei do seu nome na campanha: Ricardo, da Zélia; através dessa análise encontrei uma incoerência no seu discurso. Não sei se o vereador já estudou a objetificação da mulher na sociedade, mas a mulher dentro desse contexto sempre é de alguém: do marido, do namorado e por aí vai… a Maria do João, a Bruna namorada do Fernando etc. Sua campanha inconscientemente levantou uma bandeira feminista, que o Ricardo pode ser sim da Zélia, a Zélia na sua campanha não é mais objeto do Ricardo, a mulher não é conhecida por conta do marido, mas sim, o marido que ficou conhecido por conta de uma mulher.

Não estou aqui para dizer que a sua cultura é errada, nem poderia, nenhuma é. Como historiadora jamais entendo construções culturais como erradas, são apenas pontos de vista. Porém, o erro está em tornar público o que é intrínseco. Aí está a chave da questão de muitos erros dentro do que é público: culturas dominantes que querem a todo custo impor o seu ponto de vista e, infelizmente, neste caso, o seu ponto de vista é excludente, exclui grupos e vidas de muitos poços-caldenses, o que destoa da filosofia religiosa de que todas as vidas são extremamente importantes, porque são únicas e sendo únicas não podem ser generalizadas como certas ou erradas, apenas são. Nunca vi em toda a luta LGBT de Poços de Caldas os militantes pedirem uma ditadura homossexual (da qual eu não poderia participar por fazer parte daquilo que significam como hétero), daquelas que buscam excluir o hetéro dos livros didáticos, das discussões em sala de aula, excluir o hétero por ele estar no polo oposto comparativo, mas, infelizmente, já vi isso acontecer várias vezes do dito lado hétero, quando exclui o homossexual através da normatização de padrões.

Aquele que ocupa um cargo público está inserido dentro da sua lógica cultural, que repito não é errada, porém, o ocupante do cargo como representante da população e não apenas do grupo que o elegeu não deve de maneira alguma se fechar apenas em seus pensamentos e conhecimentos, que muitas vezes são pautados no senso comum e em fundamentalismos. Essa é uma importante reforma política, saber olhar com amplitude e profundidade todos os aspectos culturais e sociais, enxergar todos os olhares, e ao final de toda análise tomar atitudes que não sejam excludentes e que não beneficiem apenas um grupo da sociedade em detrimento de outros.

Ser religioso, e essa é uma das questões históricas que mais me dedico a estudar, não é ser fundamentalista no sentido de impor apenas o seu olhar para o social/cultural. Ser religioso é trabalhar para as pessoas, com as pessoas sendo o que realmente são e ensinando todos a respeitar as diferenças. Conheço vários religiosos de diversas vertentes que assim o são e que possuem meu total respeito e é através deles que compreendo que quem não sabe respeitar a diversidade está totalmente alienado na cegueira daquilo que bate no peito para dizer que é ou que pensa saber que o é. Para finalizar, a preocupação com a família tradicional é infundada visto que a família tradicional não será destruída se todos nós aprendermos a respeitar todas as configurações familiares, ela apenas será (e já é) mais uma no meio de tantas já existentes e cada um será aquilo que é. Queremos apenas um mundo sem preconceitos, harmônico e humanista, que aprenda a não excluir ninguém.

Lilian Venceslau é historiadora e militante social