Previdência “reformada”

Depois de trabalhar durante produtivos 30 ou 35 anos, obedecendo aos preceitos legais, nós todos trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos chegamos ao final de uma jornada de trabalho que, pelo que existe não só na constituição, mas no bom senso de todos, temos o direito a uma aposentadoria que, no consenso de qualquer cidadão mais ou menos inteligente, pode concluir que cumprimos com o nosso dever de cidadãos trabalhadores honestos.

Muitos de nós, que começamos a trabalhar aos dezoito ou vinte anos de idade sentíamos, ainda, aos 55 ou 60 anos em condições de continuar na labuta. Juntávamos, para isso, as condições intelectuais e físicas à necessidade de complementarmos nossos proventos para pagar um plano de saúde, o curso superior dos nossos filhos e outros compromissos que o Estado se exime de não cumprir. Direitos que o Estado deveria garantir, mas não atende. Se quisermos garantir algo, temos que buscar ajuda através da justiça.

Todos nós, funcionários públicos ou da iniciativa privada, temos descontado a cada pagamento a nós feito um percentual que é destinado ao órgão arrecadador de cada Estado – IPS – Imposto de Previdência Social, ou do INSS para garantir a aposentadoria.

Ponto pacífico e aceito compulsoriamente. Nossa parte, nós a fazemos sem rir, nem chorar.

Entretanto, vem neste momento o Estado brasileiro dizer que o “rombo” existente no sistema previdenciário brasileiro é por culpa e graça do aposentado que, a despeito da baixa qualidade da vida que leva, está vivendo muito. E é por isso que a previdência está falida?

Entretanto, é sabido que tal não é verdade nem a realidade. Sabe-se que boa parte de grandes empresas não recolhem a sua porcentagem para o INSS; o mesmo acontece com muitas prefeituras; o mesmo acontece com o próprio governo. E assim vai. Por outro lado, sabemos que os deputados com 4 ou mais anos de mandato aposentam como se trabalhadores fossem. Acreditamos que alguém deva ser chamado à responsabilidade para “pagar essa conta”, mas que não sejam os trabalhadores, mesmo porque são os únicos que – como já dissemos antes – trabalharam 30, 35 anos e boa parte de todos nós começamos a pegar no pesado desde os 15, 20 anos. Não justifica toda vez que surge algum “problema” jogar a culpa ou responsabilidade no trabalhador.

O que precisa ser reformada é a capacidade dos governantes de gerir o dinheiro público.

Hugo Pontes

é professor, poeta e jornalista