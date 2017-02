Procura por vacina provoca filas em postos de saúde

Poços de Caldas, MG – A notícia de que o macaco encontrado morto, no início da semana, em Poços, estava contaminado com o vírus do febre amarela, fez com que as pessoas corressem aos postos de vacinação. O setor de Vacinas, da Secretaria de Saúde, entretanto, avisa que não haverá falta de vacina. O que pode acontecer é acabar momentaneamente e as pessoas precisarem aguardar o reabastecimento. Lembrando que haverá imunização, em todas as salas de vacina, neste sábado e domingo.

Ainda de acordo com o setor responsável, não há motivo para pânico ou correrias. Poços não tem casos de febre amarela em humanos e as vacinas serão suficientes para a imunização da população.