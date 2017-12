Quebra de adutora interrompe abastecimento de água na região do Bortolan

Poços de Caldas, MG – A quebra de adutora ocorrida na confluência da avenida João Pinheiro com rua Paschoal Risola, zona oeste da cidade, nesta quinta-feira (7), por volta de 11h, está provocando a falta de abastecimento de água na região do Bortolan, afetando os bairros Bortolan, Jóias do Vale do Sol, Residencial Campo da Cachoeira, Alto da Boa Vista, Chácara Praia do Sol e imediações.

Uma equipe do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) está trabalhando no local, mas por se tratar de quebra de grandes proporções, ainda não existe previsão para a regularização de abastecimento no local.

Mais informações: 0800-283-6080