Quem não lê, não escreve

É prudente que fiquemos com um pé atrás quando lemos nos diversos jornais críticas a respeito do resultado das redações nos concursos para empregos públicos ou para ingresso em cursos superiores.

Da parte de quem fornece as informações à imprensa, verifica-se uma total falta de ética, pois coloca em xeque todos os envolvidos no processo: professores, alunos, escolas públicas e particulares, promovendo uma verdadeira desqualificação do trabalho realizado em sala de aula.

Por outro lado, dá a entender que a responsabilidade por resultados fica por conta da escola, sem levar em conta as condições sociais, culturais e econômicas adversas de toda uma população de brasileiros que, no dia-a-dia, sequer tem condições para ler o jornal da sua cidade, que dirá livros e ou outro tipo de publicação para uma leitura mínima que seja.

Para quem está lutando para colocar o pão na mesa, qual é a importância de um livro?

É bom lembrar que, no Brasil do século XXI, a tiragem média da edição de um livro não passa de uns 3.000 exemplares (se o livro “tiver interesse” para a vendagem). E, mesmo assim, leva certo tempo para sair das prateleiras das livrarias.

As críticas às redações dos candidatos a uma vaga na Universidade são alvo, a cada ano ou semestre que os concursos de ingresso são realizados. Servem mesmo de laboratório aos lingüistas e estudiosos das anomalias dos conceitos e redação de palavras, pois é isso que é interessante e tem o objetivo de denegrir alunos, professores e escolas.

O leitor e observador atento há de verificar que essa prática é antiga e parte, muitas vezes, vem de pessoas que jamais escreveram uma linha sequer, mas têm fórmulas teóricas prontas de como bem escrever.

Mesmo nossos jornais e as redações de noticiários de Rádio e Televisões pecam por abolir parte da estrutura da frase para agilizar o noticiário, empregando uma velha fórmula utilizada na taquigrafia ou na redação para preencher formulários de telegramas.

Entretanto, sem deixar dúvidas, os nossos estudiosos da forma de expressão escrita, como o professor Wander Soares, tem no seu conceito a seguinte frase: Quem não lê, não escreve.

E isso vale como uma lição para sempre.

Sabemos que no Brasil um dos segmentos de maior sucesso editorial é o do livro infanto-juvenil. Exemplo desse sucesso, apenas para citar quatro autores, são os escritores Elias José, Ziraldo, Ana Maria Machado e Stella Maris Rezende

No Ensino Médio os livros são aqueles que acompanham o estudo da Literatura Brasileira desde o Barroco até o Modernismo, deixando de lado os escritores contemporâneos porque o programa não “pede”. Ah! E para os autores tradicionais brasileiros, alguns “especialistas” ousam fazer um resumo ou uma “releitura”.

Mesmo com a obrigatoriedade, os alunos estão lendo ou são levados a ler.

Na realidade, apesar de todos os atrativos que a Internet e seus derivados trazem, podemos dizer que o livro ainda é um objeto para ser manuseado, lido e não está em vias de extinção.

Hugo Pontes é

professor, poeta e jornalista