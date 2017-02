Rasgacêro faz carnaval alternativo na praça Pedro Sanches

Poços de Caldas, MG – O Grupo Rasgacêro, através da Secretaria Municipal de Turismo, leva para a praça Pedro Sanches a 9ª edição do Rasgamundo – Festival de Artes Integradas na Rua do Rasgacêro e seus “parcêros”, especial de Carnaval. O evento, aberto ao público, reúne atrações de teatro, dança, música e circo nos quatro dias de folia. O forró rola solto com o Trio de Gala, todos os dias às 20h.

O Rasgamundo começa neste sábado (25), com apresentação da comédia “Fritando com o Palhaço Omelete”, às 19h. Espetáculo solo do ator Guilherme Teixeira, com sonoplastia ao vivo de Jade Teixeira, conta a história de um palhaço falido, de um circo abandonado, que resolve fazer de tudo para restaurar seu sonho. Omelete junta seus números de mágicas, malabarismos, acrobacias e palhaçadas e leva para rua na esperança de sobreviver.

Às 20h, tem Trio de Gala. Formado pelos músicos Ricardo Valias (Malabi), Milton Leite e Richard Liboni (Primo), o galante trio convida o povo para dançar ao som dos clássicos do forró pé de serra e releituras da obra de Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e muitos outros.

Domingo, dia 26, às 17h, o circo toma conta do picadeiro do Rasgacêro, com apresentação da Trupe Circus Life. Sob o comando de Genaldo Pessoa, o palhaço Chupeta e da artista circense Natália Fernandes, a trupe apresenta números de acrobacias de solo e aéreas em tecido e lira, entre outros aparelhos. Na sequência acontece a Estação da Folia, com muita diversão para a criançada.

Segunda-feira de Carnaval, dia 27, o Rasgamundo recomeça com intervenção circense dos artistas Amanda Gal Tocchio e Edio Silvio Neto da Circademia. Com a participação de Cinzia Alvarez e Kauã Soares, eles apresentam números de circo em prol do projeto Sonhar-te. A ideia é ajudar a arrecadar fundos para que Amanda e Edio possam fazer um curso de especialização em artes circenses na Circocan International School of Circus, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Encerram o Festival, na terça-feira, dia 28, a partir das 17h, Trupe Circus Life, Estação da Folia e Trio de Gala. Vale lembrar que o Festival de Artes Integradas é direcionado a públicos de todas as idades e que no meio da programação haverá intervenções e performances artísticas de Vulcano Slack Life, atrações surpresas e a passagem de blocos caricatos. O Rasgamundo é uma realização da Mixiricar-Te Cultural, com produção de Ricardo Valias e Bibi Rodriguez. A

Serviço

9ª Rasgamundo

Dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro

Praça Pedro Sanches

A partir das 17h

Grátis