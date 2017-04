Reforma – Editorial

O editorial do jornal Estado de S. Paulo de ontem (11), com o título “O fim necessário”, mostra com clareza a necessidade de colocar um fim ao imposto sindical, que é descontado anualmente de cada trabalhador. Isto mesmo, você dá um dia de trabalho para o sindicato da sua categoria, quer concorde com a política dele ou não. Diz o editorial: “O resultado deste desconto, feito automaticamente e em seguida transferido para o governo, é um volume imenso de dinheiro que o ano passado alcançou cerca de R$3,5 bilhões. Esse valor foi distribuído para sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais – além de uma fatia para o governo – que não são obrigados a prestar contas a ninguém, nem a uma autoridade e nem aos trabalhadores que dizem representar”. É lógico que nenhum dirigente sindical vai aprovar uma ideia desta. Mas se esta reforma vier eles terão que mudar completamente o modo de atuação pois terão que representar efetivamente os trabalhadores que contribuírem voluntariamente para uma entidade da sua classe. Sem dúvida uma reforma mais que esperada, passou da hora de acabar com esta herança da ditadura imposta pelo chamado Estado Novo (1937 a 1945).