Reformas – Editorial

O Brasil precisa de uma reforma da previdência? A discussão é acalorada, o governo afirma que sim e a oposição diz que não. E o povo fica na dúvida. Em quem confiar, quem fala a verdade sobre os números da previdência? Uma coisa é certa, o país precisa de várias reformas. A começar pela reforma política, que roda, roda e não sai do lugar. Dizem que a política seria a mãe das reformas, porque aí sim teríamos que ver em seguida as reformas tributária, econômica e trabalhista. É tanta reforma que podemos dizer que o Brasil está em cacos. Precisa de uma repaginação geral. É lógico que qualquer discussão neste sentido vai ser sempre acalorada e terá muitas vertentes a serem analisadas. Mas um país precisa pensar no futuro, e não é priorizando o presente que vamos chegar a algum lugar. O mais importante nisto tudo é que não estamos parados, a discussão acalorada e combatente é melhor do que nenhuma. O imobilidade é o pior caminho para todos.