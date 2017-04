Relação – Editorial

Marcelo Odebrecht, herdeiro e presidente do grupo Odebrecht, que está preso desde ano passado pela operação Lava Jato, disse em seu depoimento, em delação premiada, que não existe campanha política sem caixa 2, e todo mundo sabia disso, inclusive a imprensa. Pode-se tentar tapar o sol com a peneira e dizer que tudo foi feito na maior legalidade e registrado na Justiça Eleitoral e aprovadas as contas pelo TSE. E é tudo verdade, porque não tem como fazer uma campanha sem recurso registrado. E até o dinheiro por fora precisa ser legalizado de uma maneira ou de outra. Mas o discurso de defesa não muda e todos sacam o mesmo papel do bolso na hora de dar explicações. Eu sou inocente. De inocente não tem ninguém, e chegou a hora de discutir o problema. Discutir a relação poder político e empresarial. Como vai ser resolvida esta questão é outra história, estamos num beco sem saída. A única coisa boa, se é que podemos dizer assim, é que o assunto está na pauta do dia. As cartas estão na mesa e não tem como blefar. O rei está nu.