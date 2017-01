Saúde – Editorial

A nova administração nomeou para o cargo de secretário o peso pesado do partido, Carlos Mosconi, para fazer frente a este grande problema nacional, o setor de saúde. E a linha está correta, de longe este é um setor que mais incomodou e criou problemas para as administrações passadas. É a área com maior reclamação e problemas, delicada e mexe com um grande número de usuários em busca de um atendimento decente. É certo que este problema é nacional e teria que ter uma solução federal. É pedir demais que sua solução esteja somente nas mãos do município. Mas com a entrada de Mosconi na Secretaria de Saúde temos certeza que sua bagagem política deve influenciar muito no desempenho do setor. Experiência para o secretário não falta e bons contatos também não. Quem ganha com isso é a população porque ela vive

ansiosa por soluções de questões delicadas na Saúde. Do ponto vista político, nos primeiros dias de governo já com notícia positiva demonstra uma vontade de mostrar serviço. E a população agradece e torce para que tenhamos mais notícias positivas. Estamos carentes delas.