Ser brasileiro

Sou brasileira com muito orgulho, com muito amor! Mas, afinal o que é ser “brasileiro”? Somos brasileiros ou nos tornamos brasileiros, a partir de uma cultura? O que nos torna brasileiros, a nacionalidade? Ou o culturalismo?

Não gosto de generalizações, nem tampouco de colocar toda a farinha dentro do mesmo saco.

A natureza nos brindou com uma terra agradável que “em se plantando tudo dá” e a vantagem de não ter que viver às voltas com furacões, vulcões, terremotos, maremotos e tantas outras coisas. Temos, sim, enchentes, deslizamentos, essas coisas, mas nada comparável ao que vemos nos noticiários em relação ao que ocorre lá fora. É sim, gigante pela própria natureza!

O Brasil, é formado por grandes nomes, brasileiros e brasileiras – que com sua arte, história, poesia, luta, música, convicção, luta e amor por esse país, norteou o rumo da nossa nação.

O antropólogo Roberto Da Matta em sua obra “O Que Faz o Brasil, Brasil?”, compara a postura dos norte-americanos e a dos brasileiros em relação às leis. Explica que a atitude formalista, respeitadora e zelosa dos norte-americanos causa admiração e espanto nos brasileiros, acostumado a violar e a ver violada as próprias instituições; no entanto, afirma que é ingênuo creditar a postura brasileira apenas à ausência de educação adequada.

Quem nunca ouviu a famosa expressão “Jeitinho Brasileiro”, pois é…

Chegamos na parte da nossa leitura, em que muitas pessoas repudiam e se reconhecem.

Diversos personagens do imaginário popular brasileiro trazem esta característica. Um dos mais conhecidos é o Pedro Malasartes, de origem portuguesa, profundamente enraizado no folclore popular brasileiro através do livro Malasaventuras, escrito pelo paulistano Pedro Bandeira. João Grilo, personagem de Ariano Suassuna em Auto da Compadecida, também carrega em si o jeitinho. Volto a frisar, não devemos colocar toda a farinha, dentro do mesmo saco.

Oras, analisemos a sociedade atual e o “seu jeitinho brasileiro” de conduzirem as coisas. No meu ponto subjetivo de vista, não devemos colocar todos os créditos apenas nos governantes. Quem faz o Brasil acontecer são os brasileiros, com ou sem poder.

Um cidadão comum pode não ter um dos três poderes que regem a estrutura do nosso país, mas vejamos, o poder que ele tem em suas mãos de transformação social. Citarei alguns exemplos: comprar produto pirata, furar a fila, enganar as pessoas em negócios ilícitos, dar informações erradas para os turistas, puxar o tapete do colega no trabalho, beneficiar de dinheiro que não lhe pertence, entre outras atitudes que deveriam ser banidas e recriminadas da cultura brasileira.

Daí, você pode me perguntar: “Mas, isso só acontece aqui?” A resposta é não. Porém, existe uma peculiaridade: para a maioria dos brasileiros tais atitudes são consideradas normais e já estão incorporadas no dia a dia, falta aos brasileiros noção do que é “certo e errado” do que é “moral e ética” do que “eu posso e do que não convém”. A reflexão é bem simples, não é porque eu posso fazer que me convém fazer. Não é porque me convém que devo praticar.

Aqui convido os ilustres leitores a uma rápida reflexão: Vocês já viram brasileiros irem para as ruas manifestar-se contra “os gatos”? Certamente não, pelo contrário, brasileiro vibra quando consegue puxar a TV a cabo do vizinho.

Se estamos na era do “vem pra rua”, das hashtags estamos cansados de corrupção, porque será que os plantonistas ainda não saíram para a rua pedindo o fim da sonegação do imposto de renda?

“Se beber não dirija”. Segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal para a campanha Operação Carnaval 2017 foram registrados 1.696 acidentes em 2017, a quantidade de vítimas fatais aumentou 23,9% em relação a 2016 (113 óbitos).

Numerosos são os trabalhadores que pegam atestado médico, sem estar doente para poder faltar do trabalho. Daí, surge a crítica: Existe uma máfia de médicos, que vendem atestados. Eu vou retrucar: Sim, existe! Vivemos em uma sociedade capitalista, tendo dinheiro se compra qualquer coisa, tudo está à venda. Por isso, repito, brasileiro não tem noção de certo e errado. Tudo me é permitido, nem tudo me convém.

Brasileiro, quando vai viajar pela empresa, o almoço custa R$20 ele pega nota de R$30. Brasileiro não lê, não estuda, só pensa em feriado, reclama da segunda-feira, tem preguiça de levantar cedo, culturalmente cultiva o futebol, a cerveja, as novelas, as redes sociais para ser juiz de todos os casos, aqui mais um exemplo, de falta de noção. Brasileiro não opina, brasileiro julga.

Não existe varinha mágica, mais existe ética, noção e moral. Mas, enquanto isso a alegria toma conta, afinal é carnaval!!

Flávia Couto Basso