Serviço – Editorial

A administração atual completa cem dias de governo esta semana. E as visões são diferentes do ponto de vista de cada um. Para a administração, o esforço foi grande para tentar colocar a casa em ordem depois da saída do PT do governo. Para a oposição, os tucanos não fizeram nada. E ainda andaram piorando coisas das administrações anteriores. Mas, verdade é que uma administração nova é difícil mesmo de engatilhar e cem dias não é tempo suficiente para mostrar serviço. Porém, como as cobranças são grandes, qualquer coisa é motivo para questionamentos. Em nossa opinião a administração passou bem os cem primeiros dias, conseguiu se manter ilesa em dois episódios, o carnaval e a notícia de um macaco com febre amarela. Estes dois acontecimentos poderiam ser desastrosos para a administração porque envolve o controle de grande parte da população. A partir deste marco de cem dias já podemos pensar realmente em uma análise mais profunda das atitudes a serem tomadas em relação a vários problemas que os espera e que a população está ansiosa para ver uma solução. A oposição tem que fazer a parte dela, que é fiscalizar os atos do governo. E o governo, a obrigação de fazer diferente. O povo não votou em mudança para ter o mesmo.