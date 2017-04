Sou culpado

Como todos os políticos denunciados em casos de corrupção no país são inocentes e nunca fizeram nada ilegal, e, muito embora meu nome não conste nem da lista de Janot, nem da lista do Fachin, nem na Operação Lava Jato, venho a público declarar que sou culpado.

Admito que recebi propina da Odebrecht, tentei obstruir o trabalho da justiça, fui beneficiado com dinheiro de transações ilícitas, arrumei emprego para parentes e amigos no governo graças ao tráfico de influência, tenho contas secretas na Suiça, comprei dezenas de imóveis resultado de lavagem de dinheiro, ganhei milhões de dólares de construtoras com palestras inexistentes, fiz campanha com dinheiro de Caixa 2, recebi dinheiro desviado da Petrobrás e do BNDES, soneguei informações para evitar pagar imposto de renda, prometi vantagens indevidas a funcionários públicos buscando benefícios pessoais e muitas outras ações que não me lembro, mas que contribuíram para o meu grande patrimônio. Ao longo dos anos, fui deixando me levar pelas benesses do poder e pelas facilidades de me corromper em um país onde o “jeitinho” dá jeito pra tudo.

Por tudo isso, declaro minha culpa, minha máxima culpa.

Quero pedir desculpas ao povo brasileiro pelas minhas atitudes na convicção de que esta declaração não me inocenta das minhas ações. Não existe perdão para o que fiz, ao utilizar recursos públicos que poderiam ser utilizados na saúde e na educação em um país onde milhões vivem na mais absoluta miséria. Quero pagar pelo que fiz utilizando recursos públicos de maneira indevida para atingir meus objetivos particulares.

Faço esta declaração também em solidariedade a todos estes políticos que estão sendo acusados injustamente e que, diferentemente de mim, deram, ao longo dos anos, demonstrações inequívocas de honestidade e luta incansável para o desenvolvimento do país e pela justiça social.

Wiliam de Oliveira

é jornalista