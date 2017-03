Sucesso – Editorial

O Carnaval de Poços foi um sucesso? Claro que sim, é tradição a cidade lotar todos os anos. Sucesso de público. E o cancelamento de desfile de escolas de samba prejudicou o evento? Para responder a esta pergunta nós precisamos de, no mínimo, uma pesquisa. Mas, pela nossa percepção não, e nós podemos nos dar ao luxo de perceber, não atrapalhou a programação. E, além de tudo, ainda tivemos uma avenida desobstruída e um trânsito muito melhor. O quesito trânsito hoje em dia ganha ponto. Mas é lógico que quanto mais boas atrações o carnaval sempre será o melhor de todos os tempos. Acreditamos que temos um caminho muito bom, este de blocos de rua e bandas diversas espalhadas pelo centro. Atrai um turista mais adulto e consequentemente com mais poder aquisitivo. E é isto que a cidade precisa, hotéis lotados com famílias e turistas de maior poder aquisitivo. O caminho parece estar traçado, resta agora a nova administração mostrar para o que veio e fazer a diferença. Este Carnaval tinha uma forte tendência de dar errado e ser um fracasso. Não foi, mérito e sorte de quem está na direção e tocou a festa conforme o planejado.