Temer: crédito ajudará empresários a superar “carências assustadoras” do país

Brasília, DF – (AB) – O presidente Michel Temer disse hoje (15) que o Brasil é “um país de carências assustadoras” e que o acesso ao crédito será de grande importância para ajudar empresários a desempenhar o papel que têm no sentido de gerar empregos.

“Os pequenos negócios são pequenos apenas no nome. Na verdade são os grandes campeões do emprego, respondendo por mais de 50% dos postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. E o que mais eles postulam é crédito”, disse o presidente durante a cerimônia de lançamento do projeto Senhor Orientador, pelo Sebrae.

Segundo Temer, as pequenas e médias empresas são a “força motriz” da economia brasileira apesar das dificuldades pelas quais passam. “Nós sabemos que abrir um empreendimento requer ousadia e determinação. Isso não falta aos nossos empresários”, disse ele.

O projeto Senhor Orientador é um convênio que foi assinado em janeiro pelo Sebrae e pelo Banco do Brasil. Por meio dele – e com a ajuda de 310 consultores selecionados pelo Sebrae, entre aposentados de instituições bancárias com experiência em concessão de crédito para micro e pequenas empresas – o projeto pretende ajudar pequenos negócios a obterem crédito junto ao Banco do Brasil.

A expectativa é de que 36 mil micro e pequenas empresas sejam atendidas até o final do ano pelo projeto. O Senhor Orientador inicia a fase de operação do Programa Empreender Mais Simples, que tem como objetivo simplificar a gestão de micro e pequenas empresas e orientar o financiamento a empresários.