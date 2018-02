“Todos contra o mosquito” é tema de trabalho na Raphael Sanches

Poços de Caldas, MG – Os alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Raphael Sanches estiveram empenhados em um trabalho sobre a necessidade de eliminação do mosquito Aedes aegypti. Com a professora de Ciências da Natureza Ana Lúcia Ortega Cesário, eles desenvolveram o tema “Todos contra o mosquito”.

Após estudos e pesquisas, confeccionaram cartazes que foram expostos na escola.

O objetivo foi a conscientização dos perigos que o mosquito oferece, pois quando infectado pode causar dengue, chikungunha e zica.

“Houve grande interesse por parte dos alunos na confecção dos cartazes, trazendo com isso a necessidade de pesquisa e bastante aprendizado”, comenta a professora Ana Lúcia.

Os alunos deram mostras que realmente aprenderam sobre o ciclo do mosquito e que podem ser agora multiplicadores de conhecimento.

“Este trabalho foi muito bom para aprendermos a nos defender do mosquito da dengue. Sabendo como ele nasce, cresce, transmite doenças e ajudando todos a ter ideias para se manterem protegidos. Espero que todos que aprenderam possam ajudar os outros e que os moradores possam colaborar também”, diz a aluna Maria Eduarda de Souza,

“Este trabalho e a confecção dos cartazes ajudaram os alunos a aprender como impedir o ciclo do mosquito para a doença não ser transmitida. Mas isso será realidade se todos ajudarem a acabar com essas doenças que matam muitas pessoas todos os anos”, lembra o aluno Alan Henrique de Oliveira.

A diretora e supervisora da escola Cinéia Gonçalves Cenci acredita que desenvolver trabalhos sobre questões de saúde pública é bastante relevante e é uma forma de sensibilizar a população para a prevenção de doenças.

“No caso da dengue é fundamental que as pessoas compreendam que são corresponsáveis pela eliminação do mosquito. Nesse sentido os estudantes são multiplicadores e podem levar informações aos pais e familiares”, finaliza ela.

O projeto Mantiqueira na Escola tem o apoio da Alcoa Alumínio S/A, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) – Votorantim Metais e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Poços de Caldas-MG.

Delma Maiochi

redacao@mantiqueira.inf.br