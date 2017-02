ToqueMaisBaixo lança sistema de ensino de contrabaixo

Poços de Caldas, MG – A escola online de contrabaixo ToqueMaisBaixo (www.toquemaisbaixo.com.br), sob o comando do baixista Raphael du Valle, acaba lançar uma série de métodos impressos. São técnicas de ensino focadas no contrabaixo e todas no estilo passo a passo. A ideia veio ao encontro com a necessidade de materiais que pudessem ajudar aos músicos a organizarem seus estudos e desenvolverem no instrumento. “Com a era da internet e a grande quantidade de materiais disponibilizado na rede, a maioria dos estudantes de contrabaixo ficam perdidos e não sabem pra onde ir. Foi pensando nisso que resolvi compilar os assuntos no estilo passo a passo” diz o baixista. Os métodos possuem pílulas de conhecimentos – também criadas pelo músico – onde cada pílula estudada é uma informação adquirida. Deste modo o aluno não fica perdido e tem um controle dos conteúdos estudados. Além disso, todos os métodos impressos possuem Play Alongs que são trilhas para estudos em Mp3 tornando o aprendizado mais divertido e prático. Os Play Alongs são baixados no próprio site do ToqueMaisBaixo. Falando em site, um outro diferencial do projeto é a comunidade online de baixistas. Sim, todos alunos podem se encontrar virtualmente e trocar ideias sobre os conteúdos do método além de poderem interagir com o professor tirando dúvidas. “O principal foco do ToqueMaisBaixo sempre foi o de levar um ensino consistente e o suporte online nos possibilita melhores resultados. Sempre atendo a todos os meus alunos, deste modo vejo suas dificuldades e os ajudo com meus feedbacks” afirma Raphael du Valle.

E o projeto não para por aí. Raphael du Valle está agora focando em escolas de músicas pelo país e pretende implantar seus métodos de ensino nessas escolas. Algumas já aderiram como é o caso da Academia de Música de Brasília. Para deixar o projeto ainda mais arrojado, todo aluno que estuda com os métodos nas escolas parceiras, ganham acesso aos vídeos exclusivos do ToqueMaisBaixo. Deste modo, o aluno ganha um mix de vídeos didáticos podendo estudar contrabaixo além da sala de aula.

Até o momento foram lançados 4 métodos – Contrabaixo 1, Contrabaixo 2, Contrabaixo 3, que são os que possuem uma sequência nos assuntos, e também o Partituras sem Segredos, focado no aprendizado de leitura de partitura. Toda a didática do baixista é voltada para aplicações práticas. O principal fato é que mais de 1.000 baixistas já estudando com Raphael no ToqueMaisBaixo e muitos deles se deram muito bem. Raphael nos conta que os resultados obtidos tanto o ensino online quanto o presencial depende também do empenho do aluno. Diante disso é sempre ressaltado nos módulos de estudos do ToqueMaisBaixo a importância da disciplina e dedicação por parte dos alunos.

Raphael du Valle disse que vem mais novidades para os baixistas nos próximos meses. Para saber mais sobre os métodos e aulas online de contrabaixo, acesse www.toquemaisbaixo.com.br