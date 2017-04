Trotes – Editorial

Já mostramos a nossa indignação com vários tipos de atitudes deploráveis. Depredação de patrimônio público, como escolas e pichações. Mas tem outra coisa que deveria ser condenada e punida com rigor, o trote a serviços públicos. Ambulâncias, viaturas policiais e bombeiros são deslocados constantemente para atender ocorrências que não existem. A perda de tempo e o custo disso são incalculáveis. Sem contar que uma vida pode estar em jogo com o deslocamento indevido de uma equipe para uma ocorrência falsa. O que leva um sujeito a fazer uma coisa desta? Não tem explicação este tipo de atitude. Mas a verdade é que existe gente com esta mentalidade e elas precisam ser responsabilizadas. Uma forma de diminuir isto seria uma punição exemplar. O que vemos hoje é que isto não é tratado com rigor e fica a sensação de impunidade. Fica aqui uma sugestão para os vereadores no sentido de elaborar um projeto de lei que puna com mais rigor quem for pego realizando este tipo de crime. A cidade de São Paulo está combatendo os pichadores aumentando as multas para esta atividade. Isto merece uma atenção especial por parte das autoridades competentes.