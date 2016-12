Tudo azul na zona azul

Por ocasião da implantação da zona azul na nossa cidade, presenciei várias discussões a respeito do fato, algumas até calorosas. Como natural desta cidade, aqui vivendo e trabalhando, como cidadão poços-caldense e já na quarta geração dentro da mesma profissão, com grande contato com o povo de nossa cidade, senti-me na obrigação de expressar uma visão diferente de alguns conterrâneos, alguns inclusive amigos pessoais, quanto à implantação da zona azul.

Em 1967, meu pai, procurando sair do centro da cidade, construiu no início da rua São João da Boa Vista, a poucos metros do campo da Caldense. Quando para lá me mudei, não havia asfalto e a iluminação com poucas lâmpadas incandescentes. Considerando minhas idas e vindas para formação dos meus estudos, como lá cresci e vi meus filhos crescerem, posso dizer que completarei 50 anos como morador daquela residência.

Era outra época, até chácaras ainda existiam pouco mais acima, ainda caçavam-se passarinhos. E quando veio o asfalto, que maravilha, os carrinhos de rolimã faiscavam o asfalto e sempre voltávamos todos ralados para casa. Vida de criança no interior. Para ser perfeito só faltava eu gostar de jogar bola. Mas nem tudo é perfeito.

Porém, a cidade cresceu, a população aumentou e com ela as necessidades vieram e, entre elas, as vagas de estacionamento, que desordenadas tornam o dia a dia um inferno.

Alguns comerciantes reclamaram, outros porque querem preservar um passado que não só não existe como é incompatível com o mundo atual. Se fosse comerciante o lógico a meu ver seria priorizar o comprador, e como tal não seria o primeiro a chegar juntamente com os funcionários e cada qual ocupando uma vaga em frente ao meu estabelecimento impedindo que algum comprador estacionasse para fazer compras. Não é sensato.

Os moradores de alguns bairros que hoje ficam próximo ao centro da cidade (como no meu caso que hoje minha casa se encontra a cerca de 300 metros do terminal de ônibus) ficam lutando contra a evolução natural que é o crescimento, tentando impedir a instalação da zona azul alegando que iria descaracterizar os bairros e zonas residenciais, como que se drogados à luz do dia vagando nos bairros próximos ao centro não o façam. Como conheço alguns destes que se opõem à comercialização em setores de alguns bairros, que querem impedir a cidade de, como uma planta que cresce, expandir suas raízes, posso afirmar que não são pessoas com baixo nível intelectual, com intenções políticas ou que o façam simplesmente por interesse próprio ou simples vaidade “bairrista”. São pessoas inteligentes e cultas, porém, ou não observaram o curso linear da história, ou por um anacronismo insensato tentam levantar barricadas contra a evolução natural. Pena que não existam mais moinhos de vento.

Hoje minha casa não está sendo tomada pelo centro da cidade, ela se localiza perto do centro da cidade. O que era bairro, embora não tenha pretensão de sair de lá, me fez morador do centro com seus benefícios e problemas. A estes conterrâneos contrários, peço reflexão e bom senso para que a história não lhes tome por incautos no futuro. Saudações poços-caldenses.

Remo Cardillo Neto é médico, morador da rua São João da Boa Vista