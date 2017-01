Um horizonte melhor… quem sabe?

Sempre me senti um simpatizante pela área diplomática. Era o meu sonho de menino espelhado pelo trabalho que meu pai realizava numa embaixada, no Rio de Janeiro. Cresci e bem cedo busquei meu caminho numa universidade na Europa e que, depois de certo tempo, encontrei uma enorme barreira que era a cadeira de estatística no curso de ciências políticas e diplomáticas. Para quem, na época, cursou o clássico no Colégio Pedro II, os sonhos feneceram me obrigando a reestruturar o curso desejado. Esse pequeno introito apenas para entrar no tema sobre a importância que a área diplomática pode representar nesse contexto político e econômico que permeiam as estratégias geopolíticas no mundo atual. Fui da época dos conflitos entre o ocidente e o oriente (cortina de ferro, etc). Depois tivemos as desavenças entre os países desenvolvidos (no hemisfério norte) e os subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento (como queiram) abaixo da linha do equador. As ações diplomáticas eram vocacionadas para questões de ordem política sem que se desse muita importância aos avanços econômicos que começavam a despontar. Os países economicamente mais estáveis e pujantes entenderam que as embaixadas e consulados deveriam ter uma nova missão e introduziram a figura dos adidos comerciais, geralmente não diplomatas, mas especialistas em comercio exterior e que mais tarde foram conhecidos como os prospectores comerciais instalados nas repartições diplomáticas servindo de ponta e elo entre as empresas de origem do país que representavam e os governos locais. Fui testemunha – em função da atividade de meu pai – da implantação do metrô no Rio de Janeiro. Todo o projeto conceitual foi desenvolvido por uma empresa belga e os primeiros carros que inauguraram as primeiras linhas eram, também, de procedência belga. Mais tarde, quando fui designado como conselheiro do comercio exterior da Bélgica, ajudei na melhoria da linhagem suína em Minas Gerais através de acordos comerciais já que a Europa, naquela época tinha um vasto programa de melhoria genética produzindo suínos com menos gordura e mais carne. Cada país lutava isoladamente com seus próprios interesses. O Benelux (união entre a Bélgica, Holanda e Luxemburgo) foi a célula mater da atual Europa Unida onde os interesses globais deram uma nova visão de progresso com o livre transito de pessoas e fim das fronteiras para efeito tarifário de comércio entre aqueles países. O mundo mudou, a China cresceu (com taxas de desenvolvimento astronômico) e nós fincamos nossas raízes na exportação de “comodities” que, até hoje, predominam na nossa balança de exportação. O Brasil cresceu também. É inegável. Mas o quadro mostra que ainda temos um longo caminho a percorrer. E aí entra a grande responsabilidade que nossas representações diplomáticas deveriam ter nesse contexto atual. Não diria que estejam apáticas mas é certo que precisariam ser mais pujantes, audaciosas e buscar novos nichos de mercado para atender ao nosso parque industrial que está quase moribundo, buscando “oxigênio” para sobreviver. A Embraer é um exemplo clássico de sucesso que concorre com as grandes similares da França, Estados Unidos e Canada. A Embrapa tem, hoje, o maior quadro de profissionais com doutorado e poderia estar exportando tecnologia para países emergentes. Os exemplos são múltiplos. Está na hora de se pensar grande. Não nos faltam requisitos para tal. A China produz hoje desde alfinete de fralda até usina atômica. Querem investir no Brasil trazendo capital e tecnologia. Buscam parceiros para construção de usinas de geração através de energia solar. Se quisermos crescer – e tem que ser rápido – vai precisar de energia. Esse é só um exemplo. Deveríamos deixar de importar quinquilharias daquele país e aproveitar o momento para alçar voos mais altos. As parcerias bem delineadas e corretas podem ser o caminho para atingirmos um patamar de crescimento desejável e nos colocarmos, novamente, entre as oito maiores potencias. Paro por aqui. Começo a ficar deprimido com o que vem acontecendo ao nosso glorioso Brasil. Os bilhões que foram surrupiados pelos políticos inescrupulosos bem que poderiam servir para alimentar a fogueira do desenvolvimento que tanto precisamos. Quem sabe se ainda consigo ver um horizonte melhor.

Leopoldo Bougeard é ex-secretário de

Turismo, advogado, romancista,

cidadão honorário de Poços de Caldas