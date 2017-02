União Fraternal promove palestra sobre cirurgia espiritual

Delma Maiochi

redacao@mantiqueira.inf.br

Poços de Caldas, MG – O Centro Espírita União Fraternal Raul Cury está promovendo, nesta sexta-feira (17), uma palestra sobre tratamento e cirurgia espiritual, com Fabio Dionisi, de Ribeirão Pires-SP.

Ele fará um ciclo de palestras em Poços, Águas da Prata e São João da Boa Vista.

A palestra de Dionisi é baseada na obra de sua autoria “Medicina do Além” e pretende uma mensagem de esperança e fé para quem passa por alguma dificuldade, seja física ou espiritual.

“No nosso presente estágio de evolução, sem sabermos como lidar com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, nós criamos todo tipo de dificuldades, que acabam se refletindo no corpo físico, somatizados na forma de distúrbios físicos, desde simples até complexas enfermidades”, diz o palestrante.

Ele lembra que chegará o dia em que o homem vai aprender a realizar sua autocura. “Mas, para isso, ainda teremos que percorrer um longo caminho de aprendizado, de lutas hercúleas contra nossos vícios e inferioridade, e para lograrmos o domínio de nossas mentes”, complementa Dionisi.

Serviço

Palestra “Tratamento e cirurgias espirituais”

Com Fabio Dionisi

Dia 17 de fevereiro, 20h

Centro Espírita União Fraternal

Rua Paraíba, 295

Se puder leve 1kg de alimento não perecível