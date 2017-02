Unifeob recebe comissão do Conselho Federal de Medicina Veterinária

São João da Boa Vista, SP – O curso de Medicina Veterinária da Unifeob recebeu o professor Rogério Barroso e o professor Marcelo Diniz, membros da Comissão Nacional de Educação em Medicina Veterinária, para a visita e aplicação do mecanismo experimental de acreditação.

A Acreditação dos Cursos de Medicina Veterinária representa o reconhecimento formal da competência de programas de ensino na área, de uma determinada instituição, em desenvolver as tarefas de educação, treinamento e avaliação dos estudantes, segundo requisitos de excelência pré-estabelecidos. O processo é de caráter voluntário e não substitui o reconhecimento já realizado pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com a coordenadora do curso de Medicina Veterinária Cristiane Figueiredo, os avaliadores ficaram durante quatro dias verificando a estrutura do curso, conversando com colaboradores, estudantes e professores.

Durante a primeira fase do projeto, chamada de “piloto”, o instrumento de acreditação e o próprio rito do processo serão avaliados para posterior aperfeiçoamento e validação. Segundo divulgado, o processo será lançado em caráter definitivo ainda este ano.

Os critérios a serem empregados pelo CFMV são específicos para a avaliação de cursos de Medicina Veterinária e possuem consenso mundial, como da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e de outros órgãos acreditadores norte-americanos e europeus.