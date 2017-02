Urca recebe “Bem Casados” neste sábado de carnaval

Poços de Caldas, MG – Entra em cartaz no Teatro Benigno Gaiga, na Urca, “Bem Casados”, neste sábado (25), às 20h. A peça, baseada em quatro contos do livro “A vida como ela é”, de Nelson Rodrigues, é encenada por ex-alunos do Curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop). A única apresentação em Poços de Caldas é uma realização do Coletivo Seráfim e da Companhia de Teatro Conscius Dementia.

O espetáculo conta as histórias de um casal à beira do divórcio, que redescobre o amor a partir de um fingimento, de uma noiva neurótica por higiene que altera completamente os rumos da sua noite de núpcias, de uma namorada apaixonada e inocente que toma atitudes drásticas para provar sua fidelidade ao companheiro ciumento e de duas amigas que discutem, sob pontos de vista muito diversos, a fidelidade masculina.

Permeada pelo característico sarcasmo “rodriguiano”, a obra critica o moralismo e a hipocrisia da sociedade carioca da década de 1950, que em alguns aspectos se assemelha à sociedade contemporânea. Os contos encenados têm como fio condutor as relações amorosas e seus desdobramentos: sejam eles trágicos, cômicos ou tragicômicos.

“Bem Casados” estreou em dezembro de 2014, fruto do processo de um trabalho de conclusão de curso de Artes Cênicas na Ufop. O espetáculo foi apresentado duas vezes em Ouro Preto e duas vezes em Batatais, cidade localizada no interior de São Paulo, obtendo, em todas as apresentações, ótimo retorno do público.

Dirigido por Júlia Veras, tem no elenco os atores Gabriela Severini, Isabela Freiria e Matheus Borelli, que juntos acumulam prêmios por atuações em outros espetáculos. Gabriela recebeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no II Fetem, em Poços de Caldas, Matheus o de Melhor Ator no VIII Mosquete, mostra de cenas curtas da Semana de Artes da Ufop, e a diretora foi premiada no mesmo festival nas categorias Melhor Direção e Melhor Iluminação.

Serviço

“Bem Casados”

Sábado, dia 25, às 20h

Teatro Benigno Gaiga – Urca