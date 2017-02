Vacinado – Editorial

Não poderia ser mais impróprio para cidade, no momento, a notícia de que um macaco que morreu estava com febre amarela. Estamos numa véspera de feriado prolongado do Carnaval e a cidade vive em torno deste evento como o ponto alto de movimentação turística no ano. Mas a verdade é que isto não tem data e nem a melhor hora para acontecer. Neste caso o mais importante é a saúde da população e não se discute. Poços é uma cidade diferenciada no que tange à prevenção deste tipo de doenças. Vide o caso de dengue, o trabalho realizado aqui tem praticamente isolado a cidade desta epidemia. E não vai ser diferente no combate ao mosquito que transmite a febre amarela. Logo que confirmou a morte do animal, já se colocou vacinas à disposição da população e o trabalho deve ser intensificado nos próximos dias. A notícia boa, se é que podemos chamar assim, é que não existe caso registrado em ser humano. Menos mal, não temos ninguém em estado de observação. O que se espera é que população faça a sua parte, compareça aos postos de vacinação e colabore com as autoridades na prevenção da epidemia. Se houver somente prejuízo turístico, podemos dizer que ficou de bom tamanho. Com saúde não se brinca.