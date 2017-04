Vermelho – Editorial

Minas Gerais é o segundo Estado do Brasil em pior situação financeira no ranking elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O diagnóstico é que o Estado gasta muito com pessoal, se endividou além do permitido, investe pouco e entrou até no “cheque especial”, deixando mais restos a pagar do que dinheiro no orçamento. A situação dos Estados brasileiros é crítica e a maioria está com as contas no vermelho. E isto tudo tem uma explicação. Má gestão. Mesmo com as leis de responsabilidade fiscal que impedem o endividamento do Estado, as coisas têm saído dos eixos de maneira generalizada. O mesmo aconteceu com a presidente Dilma, gastou além do permitido e lançou mão do famoso cheque especial para cobrir contas e maquiar resultados. Desde o governo federal até os municípios a situação é a mesma. Sem recursos e gastando muito com pessoal, a gestões públicas estão em colapso total. Quem perde com isso é a população, que não vê transparências nos gastos públicos e depois é chamada para dividir o prejuízo. Isto já está na pauta dos políticos, o aumento de impostos.