Versões – Editorial

No jornalismo se aprende, na escola, que toda informação tem o outro lado, ou seja, a outra versão. Mas muitas vezes o outro lado não quer dar sua versão, quer que não saia lado nenhum. Nós temos visto isto nestas delações premiadas, o discurso do outro lado é quase o mesmo, não tem diferença. Como seria bom se não existisse lado nenhum para se publicar. Outra coisa interessante nas notícias é a apuração. Nem sempre o que chega primeiro é a verdade. Por isto é preciso fazer um ataque sério à divulgação de notícias pela internet. Principalmente por pessoas que colocam falsas notícias visando interesse econômico. Várias empresas ao redor do mundo estão retirando suas publicidades de rede sociais porque não querem ver seus serviços e produtos ao lado de mensagens que incitam ódio e notícias falsas. Um veículo é totalmente responsável ou corresponsável por aquilo que divulga, e deve ser assim em todas as áreas. É muito simples dizer apenas que quem reproduz produz conteúdo de terceiros. Esta reação pode ser uma luz no fim do túnel. Não se pode ser sempre irresponsável a tal ponto.