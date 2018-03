Villa Nova 1 x 1 Caldense – Jogo em tempo real

Acabou

50 min – Termina o jogo. Caldense e Villa ficam no empate. Resultado não é bom para nenhum dos dois que seguem pressionados no campeonato.

Amarelo

48 min – Anderson Rosa recebe amarelo e Villa tem falta muito perigosa.

Pegou

47 min – Maxuell tenta novamente, mas chuta fraco e Renan defende

Perdeu novamente

41 min – Grande jogada de Anderson Rosa que cruza para Maxuell Samurai, que erra. Mas lance já estava parado por impendimento.

Perdeu

40 min – Quase o segundo gol da Caldense. Maxuell invade a área e chuta para grande defesa de Renan.

Caiu muito

39 min – Depois de um bom primeiro tempo Caldense não repetiu atuação na segunda etapa e o resultado é muito ruim para os dois times.

Trocou

36 min – Sai Pinguim e entra Dudu no Villa.

Trocou

35 min – Sai Charles e entra Juninho na Caldense.

Amarelo

31 min – Gustavo Eugênio recebe amarelo.

Mudança

26 min – Sai Marquinhos e entra Clébson na Caldense.

Amarelo

24 min – Marcelo Chê recebe amarelo

Sufoco

23 min – Caldense leva grande sufoco do Villa Nova. Time da casa busca o segundo gol de qualquer jeito

Falta para o Villa

21 min – Bola levantada na área e quase sai o gol do Villa. Daniel perde gol incrível.

Trocou

18 min – Sai Benhami e entra Anderson Rosa na Caldense.

Que perigo

16 min – Arilson chuta para grande defesa do goleiro Renan.

Pra fora

14 min – Benhami chuta de fora da área, mas bola sobe muito.

Falha

12 min – Gol veio em falha do goleiro Omar que Rafael aproveitou e mandou para as redes.

VILLA NOVA

12 min – Goooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllll. do Villa Nova. Rafael.

Amarelo

10 min – Elias Ceará recebe cartão amarelo.

Longe

5 min – Ataque da Caldense mas Charles manda muito longe do gol.

Incrível

4 min – Maxuelll invade a área, tenta passar pelo goleiro e não consegue, perdendo grande chance para ampliar para a Veterana.

Mudanças no Villa Nova

Saiu Carlinhos e entrou Daniel Moraes e saiu Carrara para entrada de Felipinho

Segundo tempo em andamento

Bola rolando para o segundo tempo de Villa Nova e Caldense.

Acabou

48 min – Fim de primeiro tempo em Nova Lima. Caldense vai conquistando um grande resultado.

Amarelo

46 min – Alexandre Lazarini recebe cartão amarelo.

Falta

44 min – Benhami cobra falta e zaga do Villa afasta de qualquer jeito.

Melhor em campo

40 min – Caldense é melhor em campo e vai conseguindo um resultado muito importante em Nova Lima. Samurai já é o artilheiro do time no campeonato com dois gols.

CALDENSE

34 min – Depois de cobrança de escanteio de Benhami, Samurai sobe mais que todo mundo e manda para o fundo das redes. 1×0 Caldense

34 min – Gooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. da Caldense. Maxuell Samurai.

Falta perigosa para o Villa

30 min – Na cobrança de Leozinho bola explode na barreira.

Na rede, mas por fora

26 min – Charles invade a área e chuta com muito perigo. Bola bate na rede pelo lado de fora.

Errou

19 min – Ataque perigoso do Villa. Pinguim chuta por cima do gol e perde grande chance.

Que coisa feia

16 min – Caldense e Villa Nova maltratam a bola e erram muito.

Falta perigosa

13 min – Boa chance para a Caldense. Na cobrança Charles manda no meio do gol e goleiro faz defesa tranquila

Quase

11 min – Villa assusta e tem boa chance. Zaga manda para escanteio e na cobrança bola fica com o goleiro Omar.

Por cima

7 min – Arilson coloca Charles na cara do gol, mas ele chuta por cima do gol.

Equilibrado

6 min – Jogo começa bem equilibrado em Nova Lima.

Boa chance

3 min – Bom ataque da Caldense, bola é levantada para Maxuell, mas zaga consegue afastar.

Caldense e Villa Nova já estão jogando em Nova Lima.

Bola rolando

Surpresa

Treinador improvisa Michel Benhami no ataque e coloca Marquinhos em lugar de Clébson.

Caldense escalada

Omar, Lazarini, Davy, Robinho, Jhonatan, Jean, Arilson, Charles, Marquinhos, Maxuell e Michel Benhami. Técnico Roberto Fonseca.

Villa definido

Renan, Marcelo Tchê, Gustavo Eugênio, Rafael, Maninho, Elias Ceará, Marzagão, Carrará. Leozinho, Pinguim e Carlinhos. Técnico Ito Roque.

O jogo terá arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro. Ele será auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Marciano Pires de Lima.