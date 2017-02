“Virgem aos 40.com” em cartaz nesta segunda-feira de Carnaval

Poços de Caldas, MG – A comédia “Virgem aos 40.com” é o destaque desta segunda-feira de Carnaval, às 21h, no Teatro Municipal Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca. A atriz Aldine Müller interpreta Norma, que no dia de seu aniversário se dá um presente inusitado: um acompanhante (Rafael Fernandes). A partir daí, com o intuito de perder a virgindade, situações engraçadas começam a acontecer. A direção é de Mirian Lins, com texto de Aziz Bajur.