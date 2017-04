Voto – Editorial

Com a aproximação das eleições do ano que vem uma coisa a mais está preocupando os futuros candidatos. Além dos tradicionais problemas, agora ainda tem a fragilidade das legendas partidárias. Isto em virtude das famosas listas de denúncias que têm atingido a todos indiscriminadamente. Como participar de uma legenda que está envolvida nos escândalos de corrupção? Uma eleição é algo difícil de ser enfrentado quando a situação é normal, imagine neste clima que estamos vivendo atualmente? Alguns prováveis candidatos a deputados estão apostando no nome e querem evitar a exposição da legenda. É uma estratégia, mas nem sempre esconder a legenda é uma ideia boa. A avalanche de denúncias contra uma infinidade de partidos e parlamentares certamente vai refletir nos candidatos locais. Uns mais que os outros, mas a doença já se espalhou sobre a vida partidária brasileira. O nivelamento por baixo das legendas partidárias não vai contribuir para o aperfeiçoamento do setor político. Parece tudo igual, e é mesmo, o sistema que vinha sendo operado até então era considerado normal. Mais uma vez o leitor tem na sua mão a responsabilidade de escolher e o nome do candidato deverá ser a ajuda decisiva para a escolha do melhor representante. O resto será apenas o roto falando rasgado.