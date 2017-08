William marca três e Vulcão vence Inter de Minas

Paulo Vitor de Campos/Jornal Mantiqueira

Poços de Caldas, MG – Foi um show do atacante William, que marcou os três gols do Vulcão na vitória sobre o Inter de Minas, time da cidade de Uberlândia por 3×2. Com o resultado o time chegou aos oito pontos em quatro partidas e se aproximou dos líderes da competição. “Foi uma partida difícil, mas muio boa do meu time. Estamos na briga, temos uma partida a menos que os adversários e temos tudo para continuar fazendo um grande campeonato”, disse o técnico Marcelo Albino.

O jogo

O Vulcão foi superior durante todo o primeiro tempo. O time criava chances seguidas, mas a zaga do Inter, bem postada, levava a melhor. Aos 21 minutos William começou seu show particular. Depois de ganhar bola da zaga, que falhou, ele mandou forte, sem chances de defesa para o goleiro. Aos 35 minutos o mesmo William marcou mais um. Festa da torcida. Ainda no primeiro tempo veio o gol do Inter, marcado por Wendel aos 40 minutos cobrando pênalti.

Susto

Começou o segundo tempo e o Vulcão levou um grande susto. Aos 10 minutos Wendel empatou para o time de Uberlândia. A torcida continuou a incentivar e o Vulcão partiu para cima, sempre tendo William como o jogador mais perigoso. Antes de marcar seu terceiro gol no jogo, ele ainda teve tempo de perder gol incrível. Com o goleiro batido ele pisou na bola. O lance não tirou o foco do jogador que marcou mais um. Aos 37 minutos do segundo tempo em lance confuso na área o artilheiro tocou por cima do goleiro e marcou o gol da vitória. Final de jogo com mais uma importante vitória no Campeonato Mineiro da segunda divisão.