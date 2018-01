Zezito comanda treino noturno no estádio Ronaldo Junqueira

Poços de Caldas, MG – O técnico Zezito comandou nesta sexta-feira, 12, um treino noturno no estádio municipal Dr. Ronaldo Junqueira. A atividade foi considerada importante para adaptação ao horário, já que os primeiros jogos da Veterana em Poços de Caldas serão à noite. No treino de ontem Zezito fez muitos testes. “Tenho o time na cabeça e este treino de hoje foi muito importante para definir quem começa o jogo contra o Democrata. Até o dia da partida vou pensar mais um pouco, mas estou satisfeito com o que estou vendo até aqui”, disse Zezito. Hoje o treinador comanda mais um treino. A atividade acontece pela manhã no Ninho dos Periquitos. Na segunda-feira, às 7h, o time segue para Governador Valadares. A estreia no Campeonato Mineiro acontece no dia 17, contra o Democrata. “Estamos analisando bem o adversário e sei que teremos um jogo bem complicado pela frente, mas não seria mesmo diferente já que o Campeonato Mineiro é bem difícil e com times de muita qualidade”, finalizou o treinador.

Cruzeiro

A venda dos ingressos para o confronto entre Caldense e Cruzeiro foi antecipada e começou nesta sexta-feira. O jogo acontecerá no sábado, dia 20 de janeiro, às 21h30 no Ronaldão. As entradas estão sendo vendidas na sede social do clube das 9 às 18 horas de segunda à sexta e aos sábados das 9 às 14h. No dia do jogo, os bilhetes ainda serão vendidos no estádio a partir das 19h30.