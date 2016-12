Zona Azul: problema ou solução?

Quando se instalou a Zona Azul em Poços de Caldas, ficou estabelecido que a renda auferida com a exploração do serviço fosse destinada à melhoria do trânsito, principalmente nas sinalizações vertical e horizontal. E ficou definido que seriam utilizados os jovens da Guarda Mirim para fazer a cobrança nas ruas onde o estacionamento estaria delimitado, no caso as Ruas Assis Figueiredo, Marechal Deodoro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Praça Pedro Sanches, parte da Rua Santa Catarina (perto do Mercado Municipal).

Enviado para a Câmara, o projeto foi aprovado em 3 de maio de 1990 e a licitação – vencida pela Acia – aconteceu em 3 de julho.

Desde a sua criação, a Zona Azul passou por momentos de altos e baixos no tocante à sua administração e, com isso, houve desgaste natural para todos que lidavam com o serviço de atendimento nessa área.

Entre acertos e erros, no início do ano de 2014 o contrato de prestação de serviços entre a Associação e a prefeitura expirou e a direção da entidade decidiu não renovar o compromisso, encerrando a sua participação que, ao longo de 24 anos, trouxe uma experiência valiosa para as diversas diretorias que por ela passaram.

Ficou dessa experiência o fato de que os jovens que trabalharam na Zona Azul puderam estudar e se qualificar.

Com a saída da Acia, o espaço para administrar a Zona Azul ficou vago e a prefeitura contratou outra empresa.

A população acreditava que tal providência viria para disciplinar o estacionamento na área centra que, realmente, estava bem confuso. Houve com isso a aprovação geral.

Entretanto, o que a cidade não sabia, é que a Zona Azul iria se estender vorazmente em direção aos bairros e algumas ruas periféricas da cidade, numa verdadeira sanha arrecadadora.

Espantou os motoristas que estacionavam no centro, jogando-os para as ruas periféricas e bairros mais próximos do centro, mas vendo que podem arrecadar mais, estão invadindo os bairros e vão bagunçando literalmente a tranquilidade existente em bairros como o Jardim dos Estados, Cristiano Osório, Cascatinha, São Benedito e outros.

Agora cabe às Associações de Bairros, à Câmara Municipal, a própria prefeitura, e o Ministério Público frearem o desespero de ganhos de uma empresa em arrecadar, levando todo o dinheiro da população, não deixando migalhas para a cidade e ainda apossando-se do espaço urbano sem considerar o bem-estar da população. A opinião geral do povo é de repúdio à atual situação.

Hugo Pontes é

professor, poeta e jornalista