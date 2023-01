Tombamento de imóveis

Tombamento

Dois decretos no Diário Oficial anunciaram o tombamento do Chalé Frayha e do prédio da escola estadual David Campista. Os dois imóveis com valor muito histórico: a antiga residência de veraneio da família do Barão de Itacurussá, construída em 1887 pelo arquiteto João Batista Pansini, e comprada em 1911 por Mansur Frayha; e o prédio projetado pelo engenheiro Carlos Alberto Maywald para abrigar o “Sanatorium”, construído para atender a elite da sociedade, equipado e mobiliado com todo o luxo importado da Europa.

**

Cetas

Publicado o edital de concorrência pública para a contratação da empresa especializada para execução das obras de construção do Centro de Tratamento Avançado de Saúde – Oncologia e Nefrologia (Cetas), conforme termo de fomento entre o município e a Santa Casa.

**

Covid

O próximo Ministério da Saúde vai avaliar uma revisão da emergência sanitária em relação à pandemia devido ao aumento dos casos da covid-19 no Brasil. Segundo a futura ministra Nísia Trindade, será feita uma avaliação sobre a situação atual da China, que enfrenta nova onda da doença, para definir as políticas aqui no Brasil.

**

Chuvas

As previsões para o fim de semana da virada de ano são de muita chuva em toda região central do país. A região Norte, o Centro-Oeste e o Sudeste podem concentrar os maiores volumes de chuva entre sábado, dia 31, e domingo, 1º de janeiro. Tanta água podia ser presságio de recomeços limpos e horizonte em perspectiva. Cruzemos os dedos.

**

Proposições

Lucas Arruda saiu na frente na “corrida das proposituras” do Legislativo. Em 2022, apresentou 938 proposições, entre projetos, anteprojetos, moções, requerimentos etc. Depois dele, Paulista e em terceiro lugar Diney Lenon. Marcelo Heitor fez 839 documentos, seguido por Tiago Braz e Kleber Silva. Em seguida, Claudiney com 485 e Douglas Dofu, 482.

**

Proposições 2

As duas vereadoras da Casa também trabalharam bastante. Luzia Martins apresentou 426 proposições e Regina Cioffi 358.

**

Proposições 3

Por último no levantamento ficaram os vereadores Ricardo Sabino, com 248 documentos legislativos, pastor Wilson com 219 e pastor Roberto Santos com 218 proposições.