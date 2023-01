Acidente com vítima fatal no Jardim Ipê

Poços de Caldas, MG – Um acidente de trânsito, no início da madrugada de hoje (31), no bairro Jardim Ipê, resultou na morte do açougueiro Jamil Torraca, 54 anos, passageiro de um Kadett, e deixou gravemente ferido o marceneiro Mauro Paina Rabelo, 58 anos, inabilitado que dirigia o carro.

Foi apurado pela Polícia Militar que por volta das 0h30, o Kadett, placas BIP-8085, em que estavam as vítimas, bateu violentamente contra o portão de uma casa da rua Antônio Camilo Silva, 235. O morador disse aos policiais que escutou uma frenagem de pneu e um forte barulho, deparando com o carro batido contra seu portão e duas pessoas desacordadas dentro do veículo.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram as primeiras a chegarem no local, constatando que Torraca, passageiro do carro, estava morto. Rabelo foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa onde permanece internado no CTI. Segundo foi informado pela equipe médica à PM, ele está entubado, sedado, com politraumatismo no tórax e cabeça.

O corpo do açougueiro foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Alfenas-MG e após liberado retornará a Poços, onde será sepultado no cemitério da Saudade. O horário do sepultamento, até a manhã deste sábado, ainda não estava definido. Ele era casado e deixa dois filhos maiores de idade.

Ainda de acordo com a polícia, o Kadett foi apreendido por estar com o licenciamento atrasado desde 2017.