Adolescente é flagrado com réplica de arma e mais de 150 porções de drogas

Poços de Caldas, MG – Desesperada, a mãe de um adolescente de 16 anos, apreendido por tráfico, disse à polícia já ter esgotado todas as tentativas de tirar o adolescente do envolvimento com drogas. Ela relatou já ter pagado dívidas do filho a traficantes e pedido sem nenhum sucesso a diversos órgãos a internação do adolescente. Disse ainda que teme pela segurança e, até mesmo, pela vida do filho, uma vez que ele pode ser vítima de represálias de traficantes.

Na tarde da última sexta-feira (30), o menor foi apreendido com drogas. Segundo a PM, ele estava no Jardim São Paulo portando uma réplica de pistola, 70 pinos contendo cocaína, 85 pedras de crack, dois tabletes de maconha e R$205, proveniente da venda de drogas.

Ao ser questionado, o adolescente confessou o tráfico alegando que há cerca de três meses está vendendo drogas para “fazer um dinheiro para o final de ano”. Ele foi conduzido à delegacia, acompanhado da mãe.