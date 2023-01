Conta de energia elétrica não terá acréscimo em janeiro

Brasília. DF – O brasileiro vai começar o ano novo sem pagar acréscimo na conta de luz.

A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou, nesta sexta-feira, que será verde a bandeira tarifária para o mês de janeiro por causa das boas condições para gerar energia.

Segundo a Aneel, com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e as condições de geração das usinas hidrelétricas, que possuem um custo mais baixo.

A agência informou ainda que vai diminuir os impactos na conta de luz no ano que vem. A Aneel aprovou, nessa quinta-feira, redução de 34,5% no custo da energia gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu e que será contemplada no cálculo das tarifas.