Corrida “Sem Silvestre” encerra temporada esportiva em Poços de Caldas

FOTOS PAULO VITOR DE CAMPOS

Poços de Caldas, MG – A 10ª edição da Sem Silvestre foi realizada neste sábado em Poços de Caldas, realização da Evanildes Serafini (Nice) e apoiadores em prol da AADV (Associação Assistência aos Deficientes Visuais). O evento encerrou a temporada esportiva na cidade. A Sem Silvestre completa este ano 10 anos, com apoio da Prefeitura Municipal através da secretaria de Esportes. A programação faz parte dos 150 anos de Poços de Caldas.

Para o secretário de Esportes, Fernando Santos, mais um grande evento que encerra o ano na cidade. “Estamos muito felizes em apoiar mais esse evento nos 150 anos de Poços de Caldas. A corrida é sempre cheia e movimenta o esporte na cidade, além de contribuir com a AADV, instituição que realiza um grande trabalho no município. Damos todo o apoio necessário na organização, além da sinalização no trânsito feita pelo DEMUTRAN.” Além de Pelezinho o evento contou com presença do vice-prefeito Júlio César de Freitas, os vereadores Paulista, Kleber e Dofu, além do secretário Damião.