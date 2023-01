Marcelo Heitor fala sobre assinatura do último Ato da Mesa Diretora que prevê atendimento ao público a partir das 9h

Poços de Caldas, MG – – Recentemente, a Câmara de Poços aprovou um projeto alterando as Resoluções n. 546 e n. 724, que tratam da reorganização administrativa e da rotina de trabalho no Legislativo, com o objetivo de fixar o horário de funcionamento destinado ao atendimento ao público externo.

Nesta sexta-feira (30), foi publicado um Ato estabelecendo que, a partir de fevereiro de 2023, o horário será das 09h às 18h. A norma é de autoria da Mesa Diretora, composta pelos vereadores Marcelo Heitor (PSC) – presidente, Kleber Silva (Novo) – vice-presidente, Douglas Dofu (União Brasil) – 1º secretário e Claudiney Marques (PSDB) – 2º secretario.

Segundo o presidente Marcelo Heitor, a decisão foi tomada após conversa com todos os vereadores e o motivo principal desta mudança é a valorização do atendimento à população. “Desde o ano passado, tenho debatido esta questão, visto que o horário de atendimento ao público externo acontece, hoje, a partir de meio dia. Esta é uma medida que vem valorizar e ampliar o atendimento ao cidadão que precisa do Legislativo. Muitas vezes as pessoas só podem se deslocar no período da manhã”, destacou.

As alterações feitas nas normas que tratam do horário de funcionamento possibilitam os ajustes através de Ato da Mesa Diretora. Para Marcelo Heitor, esta é mais uma iniciativa que visa à aproximação entre Câmara e população. “Nestes dois anos, um dos meus objetivos à frente a presidência foi justamente propor ações que aproximassem o cidadão do Poder Legislativo, que levassem às pessoas à Câmara. Acredito ser mais uma medida que vai ao encontro dessa proposta”, concluiu.