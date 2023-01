Papa emérito Bento XVI morre aos 95 anos

Brasília, DF – O Papa emérito Bento XVI morreu aos 95 anos neste sábado (31), anunciou o Vaticano. Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927 na cidade de Marktl, Alemanha, mas passou boa parte da infância e adolescência em Traunstein, perto da fronteira com a Áustria. Joseph Ratzinger foi escolhido papa no dia 19 de abril de 2005, após a morte de João Paulo 2°, no mesmo ano.

De família humilde e o mais novo de três irmãos, entrou para o seminário aos 12 anos e era fluente em diversas línguas, entre elas grego e latim. Mais tarde, fez doutorado em teologia na Universidade de Munique.

Ortodoxo, Ratzinger era conhecido por transitar entre os conservadores com mais facilidade e um dos favoritos para a sucessão papal.

Fonte: Agência Brasil

Foto: Divulgação