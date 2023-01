PM apreende cerca de R$8 mil e mais de mil porções de cocaína na zona leste

Poços de Caldas, MG – Durante uma operação policial na rua Coronel Virgílio Silva, a Polícia Militar prendeu duas pessoas e apreendeu cerca de R$8 mil e mais de mil porções de cocaína. De acordo com os militares, o local onde ocorria o tráfico é monitorado por muitos olheiros, dificultando a realização de flagrantes naquela região.

Depois de um minucioso trabalho de observação, os policiais cercaram a área e realizaram a prisão de dois suspeitos. Com um deles foi apreendida uma mochila contendo R$8.060,50, 1.184 porções de cocaína, duas buchas de maconha, uma balança para pesagem dos entorpecentes, um rádio HT, caderno com a contabilidade do tráfico e grande quantidade de material para embalar as drogas.

A dupla foi conduzida, com o material, para a delegacia.