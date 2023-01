Final de semana registra mais um óbito por covid em Poços

Poços de Caldas, MG – Os dados do Painel Covid desta segunda-feira (2), divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram que o município teve mais 32 novos casos da doença no final de semana. São 33.567 casos desde o início da pandemia, com 32.835 recuperações (67 mais que na última atualização). Os óbitos somam 609, com o falecimento de uma paciente de 97 anos. Em acompanhamento domiciliar estão 123 pessoas.

Na UTI estão internados dois pacientes poços-caldenses e três não residentes.

O Painel ainda mostra que foram administradas 445.074 doses de vacina contra a covid. E o acumulado de testes é de 123.534, sendo 37.721 nos estabelecimentos privados, 1.890 nas empresas, 73.874 nas unidades públicas de saúde e 9.918 na Fundação Ezequiel Dias (Funed).