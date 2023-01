Manuela foi a primeira bebê a nascer em Poços em 2023

Poços de Caldas, MG – A pequena Manuela foi a primeira bebê a nascer na Santa Casa de Poços nesse novo ano. Às 14h08 do dia primeiro de janeiro, através de parto cesárea, a mamãe Bruna deu à luz à bebê, que nasceu com 3kg.

Bruna Oliveira Lopes tem 28 anos e Manuela é sua primeira filha. Ela achou inesperado ganhar um bebê logo no primeiro dia do ano. “Foi diferente, mas eles escolhem a hora de vir. Eu escolhi o nome Manuela porque foi o primeiro nome que gostei e fui buscar o significado e gostei muito, que é ‘Deus está conosco’. Espero que essa energia da chegada de 2023 traga tudo de bom para ela. Acredito que 2023 vai ser um ano diferente, com cada experiência sendo muito única. Vai ser muito bom, espero que dê muita sorte e muitos frutos bons”, acredita a mamãe de primeira viagem.