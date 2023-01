Pai é preso após agredir filho de dois anos em estabelecimento comercial

Poços de Caldas MG – Um comerciante de 44 anos foi preso após agredir o filho de apenas dois anos em uma loja de calçados no centro da cidade. O fato acabou sendo registrado pelas câmeras de seguranças do estabelecimento, o que acabou facilitando a prisão do pai agressor. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira e causou revolta em todos que estavam dentro do estabelecimento. Mesmo tendo a atenção chamada por funcionários e clientes, o rapaz não parou a agressão. A Polícia Militar recebeu a denúncia feita por populares que foram até o Ponto Base da Rua Assis Figueiredo. Após tomarem conhecimento do acontecido, os policiais conseguiram identificar o agressor e realizar a prisão do mesmo. Mesmo com todas as evidências, o homem negou as agressões, porém, depois de confirmação das testemunhas a prisão foi concretizada.

As imagens da câmara de segurança são fortes e mostram as agressões, algumas na cabeça. Também foram relatados pelas testemunhas tapas e que em determinado momento a criança vomitou no meio da loja.

Algumas das pessoas que presenciaram as agressões queriam linchar o pai agressor, que teve que ser protegido pelos policiais. O laudo médico, que constatou as lesões sofridas no rosto da criança, foi anexado ao Registro da Ocorrência (REDS). Antes de ir para a delegacia da Polícia Civil, o pai agressor foi atendido na Upa.