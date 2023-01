Polícia Militar prende autores de tráfico no bairro São João

Poços de Caldas, MG – Na madrugada do último dia 2, durante operação antidrogas realizada pela Polícia Militar na rua Acácia, bairro São João, foram abordados um jovem de 19 anos e um menor de 16, ambos desocupados. De posse do rapaz de 19 anos a PM encontrou a quantia de 111,00 (cento e 11 reais) e com o menor infrator a quantia de R $248,00 ( duzentos e quarenta e oito reais).

Diante dos fatos foi realizada busca pelo local utilizando um cão farejador que acabou encontrando cinco papelotes de cocaína, vinte pedras de crack e seis buchas de maconha. A PM deu voz de prisão para autor e de apreensão por ato infracional para menor infrator, sendo eles encaminhados para Upa e após o atendimento ele foram encaminhados para a delegacia de polícia juntamente com o material apreendido.