Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira (2/1), áreas de instabilidade atmosféricas deixam o céu com muitas nuvens e ocorrência de pancadas de chuva em todas as regiões de Minas Gerais.



Há chances de chuva, localmente forte, sobretudo no Oeste, Sul, Campo das Vertentes e Triângulo Mineiro.

Em Poços de Caldas a previsão é de chuvas a tarde e à noite. Existe possibilidade de chuvas fortes e a temperatura máxima deverá ficar em 26 graus.